Lyon : un cours pour se remettre en selle et faire du vélo en ville

Faire du vélo ça ne s'oublie pas, mais un cours gratuit pour se remettre en selle et apprendre à circuler en ville à Lyon ça ne se refuse pas.

La Maison du Vélo à Lyon lance à Lyon l'opération "Coup de Pouce Vélo Remise en selle" dès ce quatre juin. Des ateliers gratuits seront ainsi proposés pour apprendre à faire du vélo en ville et retrouver des bonnes sensations. Une aide utile, pédagogique et bienveillante qui pourra permettre à certaines et certains de franchir le pas.

"Cette séance aura pour objectif de transmettre les bons comportements du cycliste urbain, par la « mise en situation »", précise la Maison du Vélo. Deux créneaux par semaine seront proposés : le mardi de 17h à 19h et le jeudi de 9h30 à 11h30. Pour s'inscrire, il suffit d'appeler le 04 23 16 00 25, ou passer à la Maison du vélo (244 Rue Garibaldi, 69003 Lyon). L'association est également prête à proposer des créneaux sur d'autres horaires et les personnes intéressées peuvent se manifester pour qu'une solution soit trouvée. Les participants peuvent venir avec leur vélo ou la Maison du vélo en prêtera un, il suffit de le préciser lors de l'inscription.

Après une première partie technique, les participants effectueront un circuit d'environ une heure pour apprendre à se positionner sur la chaussée, appréhender un double sens cyclable et les différents panneaux de signalisation.

D'autres actions pédagogiques devraient être proposées ces prochaines semaines sur le territoire de la métropole de Lyon.