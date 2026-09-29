Lyon : un bar lounge du 2e arrondissement fermé deux mois par la préfecture

L’établissement The Truth, situé cours de Verdun dans le 2e arrondissement de Lyon, fait l’objet d’une fermeture administrative. La quatrième en un an et demi.

The Truth, bar lounge situé sur le cours de Verdun dans le quartier de Perrache, est une nouvelle fois visé par une fermeture administrative de la préfecture du Rhône. L’établissement devra laisser ses rideaux baissés pendant deux mois. Celle-ci est entrée en vigueur le 24 septembre dernier.

Quatre fermetures administratives depuis 2025

Le bar avait déjà fait l’objet d’une fermeture de trois mois en janvier 2025, après la constatation de détention de tabac frauduleux destiné à la vente. Une nouvelle fermeture de huit jours avait ensuite été prononcée le 31 octobre 2025, à la suite d’un attroupement de clients devant l’établissement, décrits comme "prêts à en découdre" par la préfecture.

Le 29 décembre 2025, les services de l’État avaient également prononcé une fermeture de deux mois, après l’intervention de la police pour plusieurs rixes opposant des clients. De nouveaux faits se sont produits cette année. Le 8 juin dernier, à 6h30, les services de secours sont intervenus dans le bar pour des faits de tapage. Sur place, ils ont constaté la présence d’une cinquantaine de personnes. Certaines consommaient de l’alcool et du tabac à narguilé (chicha) "dont il était impossible d’établir la provenance légale", indique l’arrêté. La préfecture précise que des faits similaires avaient déjà été constatés le 25 mai, soit quelques jours plus tôt.

L’arrêté préfectoral relève également qu’à la suite de la démission de l’ancienne présidente, The Truth ne détiendrait plus de licence de débit de boissons permettant la revente de tabac et d’alcool. Pour les services de l’État, tous ces éléments justifient une nouvelle fermeture afin "d’éviter toute nouvelle atteinte à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics".

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