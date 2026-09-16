Blattes vivantes sur les denrées, déjections : cette boucherie du 3e arrondissement de Lyon fermée d'urgence après un contrôle d'hygiène

La boucherie de l’avenir, rue Paul Bert à Lyon, fermé par la préfecture suite à un contrôle d’hygiène. (Capture Google)

La boucherie de l'avenir, située au 35 rue Paul Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène mené le 15 septembre.

C'est un nouveau contrôle d'hygiène mené par la direction départementale de la protection des populations du Rhône qui a entrainé la fermeture de l'établissement. Ce mardi 15 septembre, la boucherie de l'avenir, située au 35 rue Paul Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon, a été fermée d'urgence par la préfecture. "Le rapport établi à l'issue du contrôle met en évidence des manquements graves aux règles d'hygiènes" explique cette dernière dans son arrêté.

Des déjections de rongeurs en grande quantité ont notamment été retrouvées "dans les locaux de production, de stockage et les locaux sociaux". "La présence importante de blattes vivantes sur les équipements en contacts avec les denrées alimentaires" a également été relevée. La préfecture parle même d'un "défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production, de stockage, des locaux sociaux et des équipements".

"Considérant que la poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d'intoxication qui en résultent", la fermeture administrative a été prononcé.

Pour pouvoir rouvrir ses portes, l'établissement devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 52. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la DDPP" conclut la préfecture du Rhône.