Culture
Le Collegium 1704 et le Collegium Vocale 1704 © Petra Hajskà

Concert à l'Auditorium : le cas Zelenka

  • par Guillaume Médioni

    • Bien moins populaire que beaucoup de ses contemporains, l’œuvre du Tchèque Jan Dismas Zelenka (1679-1745) peut pourtant tenir aisément la dragée haute à celle de J.-S. Bach.

    Cet originaire de Bohème centrale, parfois surnommé le “Bach catholique”, partage avec son homologue luthérien la même inspiration géniale et une science aigüe du contrepoint. Au point de devenir le compositeur fétiche de l’ensemble tchèque ici invité par l’Auditorium – et qui emprunte à l’année où Zelenka fait irruption sur la scène musicale pragoise son nom, 1704.


    C’est dans le cadre d’une “saison tchèque” à l’Auditorium que le Collegium 1704 et le Collegium Vocale 1704 viendront nous interpréter la Missa votiva, chef-d’œuvre sacré de Zelenka qui nous permettra de réaliser tout le talent d’un compositeur baroque injustement resté dans l’ombre des Bach, Vivaldi ou Haendel.
    Haendel, justement, dont le Collegium 1704 interprétera peut-être la plus belle œuvre en complément de programme : son Dixit Dominus de jeunesse datant de 1707, d’après le Psaume 109.

    Collegium 1704, Haendel/Zelenka – Samedi 3 octobre à 18 h à l’Auditorium

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