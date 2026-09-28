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Manifestation du 18 septembre à Lyon. (@NC)

Manifestation, trains perturbés... : ce qui est attendu à Lyon ce mardi pour la grève dans la fonction publique

  • par LR

    • Alors que les agents de la fonction publique seront massivement en grève mardi 29 septembre pour dénoncer leurs conditions de travail, plusieurs perturbations sont attendues à Lyon.

    Soignants, enseignants, pompiers… Les agents de la fonction publique sont attendus en nombre dans les rues ce mardi 29 septembre pour une grande manifestation nationale. Les syndicats (CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, etc.) appellent notamment au rassemblement pour dénoncer les conditions de travail des fonctionnaires alors que "le coût de la vie continue d’augmenter" et que "le gouvernement impose toujours plus d’austérité aux agents publics", alertent-ils dans un communiqué.

    À Lyon, une manifestation débutera à 10 h 30 depuis la Manufacture des tabacs, dans le 8e arrondissement, avant de rejoindre le cours Albert Thomas, l’avenue de Saxe et le quai Victor-Augagneur pour conclure le parcours devant la préfecture du Rhône.

    "Gel du point d'indice, maintien du jour de carence, baisse de 10 % de la rémunération en maladie ordinaire, attaques contre les autorisations spéciales d'absence. Nos droits et notre pouvoir d'achat sont directement visés", poursuivent les syndicats, qui revendiquent entre autres la revalorisation du point d’indice à 6,50 euros.

    Lire aussi : Un appel à la grève lancé pour dire non à "la liquidation" du Comité des œuvres sociales de la Ville de Lyon

    Des perturbations dans les transports

    Sur son site, la SNCF prévient que la circulation des trains sera "très légèrement" perturbée sur certaines lignes du réseau en Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic pourra également être adapté en début de matinée mercredi 30 septembre. Il est toutefois conseillé aux usagers de se renseigner dès 17 heures ce lundi pour connaître les détails des perturbations.

    Plus d'informations sur le site de la SNCF.

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