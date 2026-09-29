Métropole de Lyon : sept interpellations et quatre blessés après le blocage de plusieurs lycées

Quatre lycées de l’Est lyonnais ont été visés lundi par des tentatives de blocage. Des incidents ont notamment éclaté à Villeurbanne, où des mortiers d’artifice ont été tirés dans l’établissement. Quatre personnes ont été légèrement blessées.

Le mouvement lycéen a gagné le Rhône avant même la journée nationale de mobilisation annoncée ce mardi. Lundi matin, des tentatives de blocage ont été menées dans quatre établissements de l’Est lyonnais : les lycées Jean-Paul-Sartre à Bron, Charlie-Chaplin à Décines-Charpieu, Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin et Frédéric-Faÿs à Villeurbanne.

Si les actions n’ont pas abouti, elles ont donné lieu à plusieurs débordements. Selon nos confrères du Progrès, à Villeurbanne, des mortiers d’artifice ont notamment été tirés à l’intérieur du lycée Frédéric-Faÿs, entraînant des affrontements avec les forces de l’ordre. Du gaz lacrymogène a été utilisé pour disperser les personnes présentes.

4 blessés légers

Au total, quatre personnes ont été légèrement blessées, dont une élève touchée par un tir de mortier et une autre incommodée par les fumées ou les gaz lacrymogènes. Sept interpellations ont par ailleurs été réalisées pour des jets de projectiles et un feu de poubelle.

Le calme est revenu avant le début de l’après-midi. De nouvelles actions étaient toutefois annoncées ce mardi, alors que des organisations lycéennes appellent à des blocages partout en France pour dénoncer notamment le manque de moyens et les classes surchargées.