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(Gendarmerie du Rhône)

Rhône : contrôlé à 135 km/h dans un village un volant d'un puissant SUV, son permis retenu

  • par LR

    • Un automobiliste a été contrôlé à 135 km/h dans le centre de Chénelette, dans le Rhône, jeudi 24 septembre au soir.

    Un grand excès de vitesse a été relevé jeudi soir à Chénelette, dans le Rhône. Vers 21h42, les gendarmes de la brigade de Lamure-sur-Azergues, qui effectuaient un contrôle de vitesse dans la commune, ont intercepté une Audi Q8 circulant à 135 km/h dans le centre du village.

    La vitesse maximale autorisée en agglomération étant fixée à 50 km/h, la vitesse retenue après application de la marge technique s’est établie à 128 km/h. Le conducteur roulait donc 78 km/h au-dessus de la limitation. Face à cet excès de vitesse, les militaires ont immédiatement procédé à la rétention de son permis de conduire. Le véhicule a également été immobilisé et placé en fourrière.

    La gendarmerie rappelle que la vitesse constitue l’un des principaux facteurs aggravant les conséquences des accidents de la route.

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