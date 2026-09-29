Un violent incendie ravage 15 hectares près du parc éolien du Beaujolais vert

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à Ronno, dans le nord-ouest du Rhône. Deux bâtiments ont été touchés et au moins 15 hectares ont brûlé. Aucune victime n’est à déplorer.

Un important dispositif de secours a été mobilisé mardi matin à Ronno, près du parc éolien du Beaujolais vert. Selon nos confrères du Progrès, les flammes se sont déclarées vers 4 heures, dans un secteur situé entre Amplepuis, Valsonne et Les Sauvages.

À 7 heures, plus de 150 sapeurs-pompiers et une soixantaine d’engins étaient engagés pour tenter de maîtriser le sinistre. Le bilan provisoire fait état d’au moins 15 hectares de végétation brûlés. Deux bâtiments ont également été touchés par les flammes. L’un, d’une superficie de 600 m², a été entièrement détruit, tandis qu’un second était toujours en proie à l’incendie dans la matinée.

Trois personnes ont par ailleurs dû quitter leur logement dans les hameaux de Pinay et Balichal, les secours ayant assuré la protection des habitations. Aucune victime n’a été signalée et aucune nouvelle évacuation n’était prévue à ce stade.