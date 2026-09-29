Actualité
À Tarare, 50 habitants ont été évacués à cause d’un feu de forêt. (Photo d’illustration – SDMIS)

Un violent incendie ravage 15 hectares près du parc éolien du Beaujolais vert

  • par La Rédaction

    • Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à Ronno, dans le nord-ouest du Rhône. Deux bâtiments ont été touchés et au moins 15 hectares ont brûlé. Aucune victime n’est à déplorer.

    Un important dispositif de secours a été mobilisé mardi matin à Ronno, près du parc éolien du Beaujolais vert. Selon nos confrères du Progrès, les flammes se sont déclarées vers 4 heures, dans un secteur situé entre Amplepuis, Valsonne et Les Sauvages.

    À 7 heures, plus de 150 sapeurs-pompiers et une soixantaine d’engins étaient engagés pour tenter de maîtriser le sinistre. Le bilan provisoire fait état d’au moins 15 hectares de végétation brûlés. Deux bâtiments ont également été touchés par les flammes. L’un, d’une superficie de 600 m², a été entièrement détruit, tandis qu’un second était toujours en proie à l’incendie dans la matinée.

    Trois personnes ont par ailleurs dû quitter leur logement dans les hameaux de Pinay et Balichal, les secours ayant assuré la protection des habitations. Aucune victime n’a été signalée et aucune nouvelle évacuation n’était prévue à ce stade.

    à lire également
    Métropole de Lyon : sept interpellations et quatre blessés après le blocage de plusieurs lycées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : sept interpellations et quatre blessés après le blocage de plusieurs lycées 08:59
    Un violent incendie ravage 15 hectares près du parc éolien du Beaujolais vert 08:38
    Manifestation, trains perturbés... : ce qui est attendu à Lyon ce mardi pour la grève dans la fonction publique 08:20
    JO 2030: le nouveau projet de budget arrêté, la succession de Grospiron toujours en cours 07:58
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages dès demain 07:38
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un mardi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus 07:14
    Benjamin Badouard
    Métropole de Lyon : "la majorité de Mme Sarselli vote contre tout ce qui a été proposé auparavant", déplore Benjamin Badouard 07:00
    salle de classe collège lycée
    La Métropole de Lyon revalorise le financement dédié aux collèges privés sous contrat 28/09/26
    Le Département de l'Isère et l'État s'engagent pour protéger le réseau "très haut débit" 28/09/26
    vogue des marrons 2024 @LD
    Lyon : le réseau TCL renforce son dispositif pour la Vogue des marrons du 3 au 11 octobre 28/09/26
    Une séance du Sénat
    Sénatoriales dans la Drôme : Marie-Pierre Mouton rempile, la droite et le centre dominent 28/09/26
    Rentrée culturelle : Théâtre des Clochards Célestes, l’émergence en ligne de mire 28/09/26
    Sénatoriales dans le Rhône : attaqué par une partie de la gauche, Bruno Bernard sort du silence 28/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut