La mairie du 1er arrondissement de Lyon lance un appel à la manifestation d'interêt pour l'animation associative d'un local du clos Galsem.

Un appel à la manifestation d'intérêt pour l'animation d'un site du 1er arrondissement est lancé. Celui-ci concerne un local situé au sein du Clos Galsem du complexe sportif général Giraud. L'objectif : transformer le lieu en espace de vie associative autour de l'alimentation durable, de la convivialité et du lien entre sport et culture. Sont mis à disposition, une cuisine de 18 m2, une salle de restauration de 70 m2, des sanitaires et un espace de stockage.

A travers ce projet, la mairie du 1er souhaite soutenir des initiatives locales autour de l'alimentation durable, favoriser la mixité sociale et optimiser l'utilisation des locaux municipaux au service des projets collectifs : "Nous souhaitons faire du Clos Galsem un véritable lieu de vie, où se rencontrent habitants, associations et acteurs du territoire autour de projets solidaires et engagés", explique Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement.

Comment candidater ?

Cet appel est ouvert à toute structure associative portant un projet en adéquation avec les valeurs de solidarité, de transition écologique et de vie locale. Suivant les projets, plusieurs associations pourront être retenues afin de travailler ensemble. Les participants sont invités à déposer leur dossier auprès de la mairie du 1er arrondissement avant le 21 avril par voie postale ou électronique.

Lire aussi :