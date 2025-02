Les habitants de la Duchère ont jusqu'au 18 mars, à compter d'aujourd'hui, pour déposer leur bulletin de vote concernant le futur nom de la place Abbé Pierre (9e).

En septembre dernier, le maire de Lyon Grégory Doucet avait fait le choix de débaptiser la place Abbé Pierre (9e). Pour rappel, l'Abbé Pierre est accusé d'agressions sexuelles sur plusieurs femmes entre la fin des années 1970 et 2005. Afin de renommer cette place par un nom n'entrant pas en contradiction avec les valeurs de la ville, un appel à proposition avait été lancé auprès des habitants de la Duchère le 6 novembre 2024. Clôturée le 19 décembre dernier, cette concertation publique a donnée lieu à 441 propositions. Parmi elles, huit ont été retenues et devront être départagées afin de trouver le nouveau nom de ce lieu du 9e arrondissement.

Les habitants du quartier disposent donc d'un mois à compter de ce 18 février pour déposer leur bulletin de vote contenant leur nom préféré, ou, un trio ordonnancé de trois noms. Ceux-ci sont à déposer dans l'une des six urnes du quartier de la Duchère, disposées au Centre social Sauvegarde, au centre social Duchère-Plateau, à la bibliothèque de la Duchère, au foyer protestant, à l’accueil de la MJC, dans le bâtiment « U » de la Tour panoramique, et, au tiers-lieu Duchesse au Château. Il est également possible d'envoyer sa décision en ligne.

Lire aussi : Lyon : une consultation lancée pour rebaptiser la place Abbé Pierre

Huit noms retenus

A l'issu d'une analyse entrepris par un comité d'élus du 9e arrondissement et de la mairie centrale, huit noms ont été retenus. Afin d'être proposés, ceux-ci devaient respecter plusieurs critères : la personnalité devait être décédée et aucun nom de voirie ou de projet en cours ne devait porter ce nom sur le territoire de la ville. Avant d'être choisie la proposition nécessitait également un accord de la part des ayants-droits.

Ont donc été retenus et sont en concurrences :

Place des compagnons d'Emmaüs : personnes accueillies au sein des communautés Emmaüs

Place Simone André : militante associative lyonnaise

Place Marcelle Pardé : infirmière bénévole lors de la Première Guerre Mondiale

Place de la bibliothèque : référence à la bibliothèque municipale de la Duchère

Place Madeleine Riffaud : figure marquante de la résistance française et journaliste engagée

Place Gisèle Halimi : avocate et militante féministe

Place Jeanne Bardey : artiste lyonnaise

Place Louise Labé : figure mythique de la poésie et de la ville de Lyon

Nouveau nom présenté en avril

Le nouveau nom sera présenté au conseil du 9e arrondissement le 15 avril prochain, avant d'être annoncé au conseil municipal de Lyon qui se tiendra le 15 mai 2025. La Ville de Lyon rappelle que les habitants, commerces et équipements publics concernés par le changement d'adresse, pourront bénéficier d'un accompagnement gratuit de la mairie dans leur démarche.

Lire aussi :