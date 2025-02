A l'occasion du réaménagement d'une partie de la rue Sergent-Blandan (1er), les habitants du 1er arrondissement sont invités à choisir un nouveau nom pour la portion située entre la rue Pareille et la place Saint-Vincent.

Après la place Abbé Pierre, c'est au tour du bout de la rue Sergent-Blandan (1er) d'être renommé. Désormais piétonnisée et végétalisée, la portion de rue située entre la rue Pareille et la place Saint-Vincent va changer de nom. Un souhait de la mairie du 1er arrondissement afin de la différencier du reste de la rue accessible aux voitures. Pour rappel, ces travaux avaient été entrepris afin de rendre les abords de l'école Doisneau plus sécurisés.

Les habitants du 1er arrondissement de Lyon sont donc appelés aux urnes afin de choisir le futur nom du bout de la rue Sergent-Blandan. Ces derniers ont le choix entre onze noms de femmes, en rapport avec la musique. L'occasion de faire le lien avec l'antenne du conservatoire de l'école Doisneau, située sur la même portion, mais aussi, d'améliorer la représentation des femmes dans l'espace public.

A voter

Parmi les noms à départager, les habitants ont le choix entre :

Toos Amrouche : chanteuse et militante

Nadia : pianiste-cheffe d’orchestre, et Lili Boulanger : compositrice

Hildegarde de Bingen : compositrice

Hélène de Montgeroult : compositrice et pianiste

Jacqueline Dorian : chanteuse

Colette Magny : compositrice et chanteuse engagée,

Catherine Ribeiro : chanteuse et militante

Clara Schumann : pianiste et compositrice

Anne Sylvestre : auteure, compositrice, interprète

Ninon Vallin : chanteuse lyrique.

Les habitants ont jusqu'au 6 mars pour voter sur le site de la Ville.

