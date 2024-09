Vanessa Paradis au festival d’Angoulème en 2021. (Photo by Yohan BONNET / AFP)

Vanessa Paradis est la première invitée d'honneur annoncée par le festival Lumière 2024 qui débutera le 12 octobre prochain.

A un peu plus d'un mois du début du festival Lumière 2024 à Lyon, le programme se dévoile petit à petit. Si on sait déjà que le prix Lumière sera remis cette année à Isabelle Huppert et que les "12 travaux d'Astérix" seront proposés à la Halle Tony Garnier le 13 octobre, les organisateurs du festival ont dévoilé ce mercredi le nom de leur première invitée d'honneur : Vanessa Paradis.

L'actrice française de 51 ans, également chanteuse, viendra à Lyon pour évoquer sa carrière sur grand écran et présenter une sélection de titres de sa filmographie.

La Fille sur le pont, de Patrice Leconte (1999), L'Arnacoeur de Pascal Chaumeil (2010) et Café de Flore de Jean-Marc Vallée (2011) seront les trois films présentés par Vanessa Paradis cette année. Une rencontre sera également organisée avec l'actrice césarisée au Pathé Bellecour au cours du festival qui fête en 2024 ses 15 ans d'existence. La date de cette rencontre sera communiquée ultérieurement par les organisateurs.