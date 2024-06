Le ciel va s'éclaircir dans les prochains jours à Lyon s'accompagnant d'une hausse des températures, avant une nouvelle perturbation en fin de semaine.

Les beaux jours pointent enfin le bout de leur nez. Après un mois de mai particulièrement pluvieux (avec une pluviométrie supérieur de plus de 50 % à la normale à Lyon) et relativement frais, "nous nous dirigeons vers de belles journées", indique Guillaume Séchet, météorologue fondateur du site Météo Villes. "L'humidité va se résorber, la tendance est à une amélioration avec un retour du beau temps", poursuit-il.

"Aucun scénario ne nous indique que l'été sera frais et particulièrement humide"

Mardi 4 juin, le mercure devrait ainsi atteindre 24°C dans l'après-midi avec un ciel relativement nuageux en matinée, puis ensoleillé en journée. "La journée la plus chaude sera mercredi ou jeudi", explique Guillaume Séchet. Les températures devraient atteindre jusqu'à 28°C, soit 4°C de plus que la normale de saison, avec un ciel largement ensoleillé. "Lyon va ensuite se trouver dans une zone de conflit entre un air chaud sur le sud et un air froid au nord. Les nuages devraient être plus nombreux vendredi, samedi et dimanche avec un risque d'orage", précise encore le fondateur de Météo Villes.

Les températures ne devraient néanmoins pas descendre sous les 24°C pour les journées de vendredi et samedi, et 20°C pour le dimanche. Des perturbations qui ne devraient pas durer, "après un printemps pas terrible, nous nous dirigeons plutôt vers un été chaud, avec un mois de juin plus sec" explique Guillaume Séchet. Et d'ajouter toutefois : "Avec un réserve puisque l'on a vu que les tendances saisonnières sous-estimaient la fraîcheur et l'humidité". Pas de raison de s'inquiéter quant à l'été à venir, "aucun scénario ne nous indique qu'il sera frais et particulièrement humide".