Lyon : suite à la vidéo d'un policier dénudant un manifestant

Le Parquet de Lyon a ouvert une enquête après la publication d'une vidéo montrant un policier dénuder un homme en marge de la manifestation de jeudi 30 mars.

Jeudi 30 mars, des militants s'étaient donné rendez-vous à 19 heures pour une manifestation contre la réforme des retraites, l'utilisation du 49.3 et les violences policières. Le cortège est ensuite parti en "déambulation sauvage" en direction de l'Hotêl de Ville et des pentes de la Croix-Rousse. Durant la manifestation, des heurts ont débuté entre manifestants et forces de l'ordre. Un commissariat de la police municipale a été dégradé.

En marge de cette manifestation, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un manifestant à terre. Un policier, seul, est sur lui et tire ses vêtements. Des spectateurs de la scène interviennent et repoussent le policier qui s'éloigne rapidement. L'homme se retrouve dénudé, sans son tee-shirt, "les parties intimes à l'air".

On se demande bien ce qui lui est passé par la tête à ce policier pour dénuder un homme en pleine rue en marge d’une manifestation contre les violences policières. L’homme finira les parties intimes à l’air.



C’était ce jeudi soir à Lyon. pic.twitter.com/kNQ9I1pbhu — Lyon Insurrection (@LyonInsurrectio) March 31, 2023

Selon les informations de BFM Lyon, le Parquet a ouvert une enquête à propos de cette vidéo. Sur les images, le fonctionnaire de police en question semble cacher sa caméra piétonne embarquée. L'enquête vise à déterminer les circonstances exactes de la scène et identifier le policier.

