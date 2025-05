La Ville de Villeurbanne organise une semaine dédiée au handicap

Du 16 au 25 mai, les semaines du handicap reviennent à Villeurbanne. L'occasion de déconstruire les stéréotypes et préjugés et de sensibiliser les publics sur les différents types de handicaps.

Une semaine pour échanger, témoigner et se questionner sur la place laissée aux personnes atteintes de handicap, c'est ce que propose la Ville de Villeurbanne du 16 au 25 mai prochain. Lors de cette 10e édition des semaines du handicap, la municipalité propose aux habitants de participer à de nombreuses activités afin de déconstruire les stéréotypes et préjugés.

Au programme : des ateliers, des projections-débats, des expositions, ou encore des séances de sport adaptées afin de sensibiliser les publics aux différents types de handicaps. Des ateliers d'initiation à la langue des signes, au braille ou au chansigne seront également proposés.

Parmi les temps forts de cette semaine : le défilé de mode inclusive Every Bodies, l'exposition photo "Different is beautiful 2.0", mais aussi des séances de "Baby Hand" adaptés dédié aux enfants de plus de trois ans.

