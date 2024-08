Lyon : six ans plus tard, le passage Pompidou rouvre, réservé aux modes doux

Le passage Pompidou à la Part-Dieu a rouvert après plus de six ans de fermeture. Il est maintenant dédié aux modes actifs.

C'est tout un symbole que la réouverture de ce passage Pompidou, autrefois constitué de quatre voies de circulation automobile, et désormais réservé à la circulation des piétons et des cyclistes. Six ans et demi après sa fermeture, le passage a été rétréci pour permettre la création de la galerie Béraudier, inaugurée au début de l'été.

Plus de 50 000 passages attendus chaque jour

Le 3e arrondissement de Lyon retrouve ainsi un axe permettant de relier facilement le quartier Villette à l'Est et le boulevard Vivier-Merle à l'Ouest. Les parvis des deux côtés du passages seront par ailleurs végétalisés à l'automne. "Je souhaite remercier les habitants car ce sont eux qui ont fait émerger l'idée de consacrer ce passage aux modes actifs, a lancé le maire de Lyon, Grégory Doucet. Et d'ajouter : Nous allons gagner en fluidité dans les déplacements autour de la plus grande gare de transit d'Europe."

"Nous sommes à la fin d'un cycle de plus de dix ans de travaux autour de la gare de la Part-Dieu", s'est félicité le président écologiste de la Métropole, Bruno Bernard, dont la collectivité a investi 370 millions d'euros en dix ans pour les travaux de la gare. À terme, plus de 50 000 personnes devraient emprunter quotidiennement ce passage selon la Métropole. Une nouvelle station Vélo'v de 40 places a été intégrée au passage (pour l'heure pas encore en fonctionnement) ainsi que 52 arceaux vélos.

À partir du mois de novembre, la partie basse de la place Béraudier devrait quant à elle ouvrir a indiqué Bruno Bernard, avant une livraison complète prévue pour l'été 2025.

