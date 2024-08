Lyon : un événement sportif paralympique le 31 août à la Part-Dieu 

Le centre commercial Westfield la Part-Dieu organise samedi 31 août un événement autour du sport paralympique. De nombreuses activités sont prévues.

Après avoir accueilli les 31 mai et 1er juin un événement dédié aux Jeux olympiques, le centre commercial Westfield la Part-Dieu organise le samedi 31 août une journée dédiée aux sports paralympiques. Réalisé en partenariat avec le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes (CROS), "Le centre des sports : round 2" se déroulera de 10 heures à 18h30 au rez-de-chaussée du centre commercial et sera gratuit pour tous.

De nombreuses activités sont prévues, notamment une initiation aux para tennis de table, para judo et à l’escrime entre 10h et 15h30 puis de 16h30 à 18h30. Mais également des démonstrations de para-judo et d’escrime à 15h30 et 16h30. Petits et grands sont invités à (re)découvrir les disciplines paralympiques et ainsi "partager la magie des Jeux au plus grand nombre", s’enthousiasme le centre commercial dans un communiqué.