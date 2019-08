Lyon : samedi noir sur les routes des vacances, partez avant… ou après

Le samedi 10 août s’annonce encore très chargé sur les routes, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est conseillé de différer vos départs ou retours, si vous le pouvez bien entendu…

Vous êtes en vacances et vous comptez "descendre" dans le Sud samedi. Partez dès aujourd’hui… ou attendez dimanche. Le samedi 10 août est classé noir par Bison Futé dans le sens des départs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’autour de l’arc méditerranéen.

Vendredi et dimanche, c'est "seulement" orange

Comme d’habitude, l’Autoroute A7, celle du soleil, devrait être très empruntée entre Lyon et Marseille. De nombreux bouchons sont prévus, notamment entre Valence et Montélimar où le trafic est densifié par l’arrivée d’automobilistes venant de Grenoble et des Alpes.

Bison Futé vous conseille donc d’anticiper… ou de différer. En effet, les deux journées du vendredi 9 ou du dimanche 11 sont classées oranges dans la région lyonnaise, dans le sens des départs comme des retours. Le samedi 10 août sera quant à lui rouge dans le sens des retours.