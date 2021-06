Lyon : restaurants, mariages, commerces, levée des "jauges", ce qui change ce mercredi 30 juin

Ce mercredi 30 juin, c'est la 3e étape du déconfinement en France. Après le 19 mai et notamment l'ouverture des terrasses, des cinémas et des musées, le 9 juin et celle des restaurants et des salles de sport, nouvelle étape ce 30 juin.

Ce 30 juin marque notamment la fin des jauges dans les restaurants. Les restaurants et les bars peuvent accueillir leurs clients au maximum de leurs capacités. Plus de limitations. Plus de jauges. Dans les bars, le service au bar reste toutefois interdit. Il faut consommer assis.

Dans les magasins, plus de limitations non plus. Plus de limite de 4m2 par client, une limite qui était en vigueur depuis le 9 juin.

Fin des jauges dans les musées, dans les cinémas, pour les mariages

Dans les musées, les cinémas, les théâtres, plus de jauge non plus. Les cinémas peuvent accueillir leurs clients au maximum de leurs capacités.

Le pass sanitaire est en vigueur et obligatoire pour les évènements de plus de 1 000 personnes.

Fin des jauges également pour les mariages et les enterrements.

