Alors que les célébrations d'Halloween se profilent, découvrez cinq idées sorties pour la deuxième semaine des vacances de la Toussaint (31 octobre au 5 novembre) à Lyon.

Les sorties nature à la Tête d'or

Le service des espaces verts de la ville de Lyon propose un parcours nature à découvrir dès 6 ans.

Lundi 31 octobre à 10h : au coeur de la plaine africaine du parc de la Tête d'Or, partez à la découverte des différents milieux zoo. Les animaux du petit rat des sables à l’immense girafe n’auront plus de secret pour vous. Inscriptions ici.

La conquête spatiale et l'architecture

Jusqu'au 10 novembre : dans le cadre de l'année thématique société en transition(s), le CAUE Rhône Métropole propose l'exposition Conquêtes spatiales, où vivrons-nous demain ?. Alors que l’Homme s’apprête à marcher sur la lune, d’autres Conquêtes spatiales sont à l’œuvre dans le tournant des années soixante pour inventer l’architecture d’une ère nouvelle. Les architectes Jean-Louis Chanéac, Claude Costy et Pascal Häusermann y participent, autour du critique d’art et d’architecture Michel Ragon. Explorant les possibles, expérimentant sans cesse, ces trois architectes inventent un nouveau langage architectural aux formes organiques et au vocabulaire inédits.

Horaires : visites en famille tous les samedis à 16h, accompagnée par un médiateur (à partir de 7 ans). Entrée libre.

L'anniversaire de Madelon

Du 1er au 4 novembre à 10h30 et 15h30, les 5 et 6 novembre à 15h30 : aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Madelon. En cachette, Guignol et Gnafron lui organisent une soirée à tout casser. Guignol s’occupera de la décoration, Gnafron du cadeau. Mais Scapine rôde dans les parages. Qu’a-t-elle en tête ? Et si elle gâchait la fête ?

Un spectacle tout public à voir à partir de 3 ans au théâtre Le Guignol de Lyon (5e arrondissement). Infos et tarifs ici.

La vogue des marrons

Jusqu'au 13 novembre : la vogue des marrons a fait son retour début octobre. Vous pouvez encore profiter des manèges, châteaux hantés, barbapapa ou encore pêche aux canards. Durant les vacances scolaires, les horaires sont les suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 10h à 21h, vendredi de 13h à 23h, samedi de 10h à 23h, dimanche et jours fériés de 10h à 21h.

L'exposition Toutankhamon

Depuis le 29 septembre : la Sucrière héberge une exposition exceptionnelle autour du pharaon égyptien Toutankhamon. Jusqu'au 24 avril, immergez-vous dans la tombe la plus célèbre du monde et reconstituée à l'identique. L'exposition retrace l’une des plus grandes explorations archéologiques de l’Histoire menée par Howard Carter, celle qui a permis la découverte du tombeau du jeune pharaon au destin tragique. L'occasion de découvrir des trésors de l'Égypte pharaonique. Découvrez aussi notre numéro de 6mn chrono dédié à cette exposition.

Horaires en période scolaire : ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h, y compris les jours fériés. Tarifs : 11 à 17€. Réservations conseillées sur la billetterie en ligne.

