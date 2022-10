Lyon : le récap' des temps forts de la semaine

Affaire L214, manifestation de l'ultra-droite ou encore pétition contre la suppression de places de stationnement, l'actualité a été riche d'événements cette semaine à Lyon.

Bien-être animal, ultra-droite et 49.3 ont secoué la ville de Lyon du lundi 24 au dimanche 30 octobre. Découvrez le récap' de l'actualité lyonnaise en six infos à ne pas manquer.

L214 dénonce une chèvrerie de Saône-et-Loire

L'association lyonnaise de défense des animaux dénonce les mauvais traitements subis par les chèvres et chevreaux dans une ferme de Saône-et-Loire. Mise en cause, l'entreprise Chevenet a perdu de nombreux marchés auprès de la grande distribution et du restaurant Paul Bocuse. Elle fustige une "manipulation d'images" et assure veiller au bien-être des animaux.

Lyon : une enquête ouverte après une manifestation sauvage de l’ultra droite

Vendredi 21 octobre, près de 200 personnes affiliées à l’extrême droite et à l’ultra droite avaient défilé dans les rues de Lyon lors d’une manifestation sauvage. Une manifestation organisée sur fond de récupération politique du meurtre de Lola à Paris et qui, ce soir-là à Lyon, a pris une tournure xénophobe. Sur des banderoles, on pouvait lire "L’immigration tue". La Ville de Lyon et l'État ont saisi la justice et le parquet de Lyon a annoncé l’ouverture d’une enquête pour "provocation à la haine".

Anne Brugnera défend l'utilisation du 49.3

Députée de la 4e circonscription du Rhône, Anne Brugnera (Renaissance) défend sur le plateau de 6 mn chrono l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 pour faire passer ses réformes. "La majorité ne peut pas voter seule un article ou une loi. Il fait que l’opposition s’abstienne ou vote pour. Ça a marché parfois. Là, nous sommes dans le dur du budget qui n’est historiquement jamais voté par l’opposition. C’est une tradition qui peut poser problème en majorité relative. Le 49.3 est un outil constitutionnel qui est fait pour ces situations de blocage".

Lyon : face aux pannes à répétition du métro, l'opposition demande une audition de Bruno Bernard

Quelques heures après une nouvelle longue panne du métro lyonnais, Yann Cucherat, membre du groupe d’opposition Pour Lyon, a réclamé l’audition de Bruno Bernard au prochain conseil municipal de Lyon pour répondre de ces problèmes.

Sport : le Tour de France passera par le Beaujolais mais pas à Lyon

Pour sa 110e édition, le Tour de France fera un passage par les coteaux du Beaujolais à l’occasion de sa 12e étape le jeudi 13 juillet. Après un départ de Roanne, dans la Loire, les coureurs effectueront 165 km sur un parcours présenté comme "accidenté" pour rejoindre Belleville-en-beaujolais, une première.

Stationnement : une pétition contre la suppression de 1300 places de parking

Les habitants de la Presqu'île de Lyon ne veulent pas perdre encore des places de stationnement. Et ils le font comprendre dans une pétition, lancée par le maire Les Républicains Pierre Oliver du 2e arrondissement. Déjà 5000 signatures dénoncent le projet.

