Que faire à Lyon pour Halloween ?

Les Lyonnais pourront profiter des vacances de la Toussaint pour fêter Halloween ce lundi 31 octobre avec de nombreuses activités dans l'agglomération de Lyon.

Plus d'une dizaine de sorties à Lyon et aux alentours sont à découvrir pour les petits et grands autour de la fête d'origine celtique. La rédaction de Lyon Capitale en a sélectionné cinq.

Walibi fête Halloween

Comme chaque année, Walibi, situé à seulement une heure de Lyon, transforme son parc d'attractions à l'occasion de la fête d'Halloween durant tout le mois d'octobre pour devenir "WAAAlloween". A l'aide d'un "indicateur de frayeur" dans chaque zone du parc - niveau 1 jusqu'au niveau 5 - Walibi permet aux familles de profiter de la fête en fonction des sensibilités de chacun. Toujours sur ce thème, le parc propose diverses attractions et animations : le manoir hanté, un jeu de piste, sculpture sur citrouille, un escape game dans une prison, Anaconda, une aventure au milieu des marécages, etc.

Le parc sera exceptionnellement ouvert jusqu'à 21 h, du 29 octobre au 1er novembre.

Plus d'informations ici.

Les trois sites de loisirs Exalto en mode Halloween

Exalto Villeurbanne, Décines et Dardilly donnent rendez-vous aux familles le 31 octobre prochain de 20 h à minuit, pour une soirée autour du thème "Prison Island". Exalto propose une panoplie d'activités physiques : trampoline, laser game, escape game, ou encore réalité virtuelle. Plus de 1 000 euros de cadeaux sont à gagner pour les plus hauts scores réalisés. Dans le parcours, les visiteurs devront réaliser 30 défis différents, physiques, tactiques, intellectuels ou collectifs pour récolter le plus de points.

Plus d'informations ici.

Le château "hanté" de Trévoux

Dans l'Ain, l'association Les Rives du Temps invite les familles à se joindre au château de Trévoux pour fêter Halloween du 29 au 31 octobre. Pour l'occasion, le château deviendra hanté et regorgera de mystères et de "monstres". C'est sous la forme d'une quête que les familles devront jouer le jeu, en serpentant entre les murs du château, dont le but est de libérer les "monstres emprisonnés".

Plus d'informations ici.

Guignol et Halloween à Lyon

Un spectacle de marionnette s'invite à Lyon à l'occasion de la soirée d'Halloween. Direction le quartier du Vieux-Lyon, la compagnie Papallamano présentera donc une nouvelle aventure de Guignol, spéciale Halloween : "Guignol et la monstrueuse fiesta". Le spectacle qui dure 40 minutes est accessible pour tous, à partir des trois ans.

Soirée musicale au Double Mixte

Parce qu'il en faut pour les grands aussi, Halloween se fêtera également en musique au Double Mixte à Villeurbanne, le 31 octobre. Six artistes de la scène électronique sont invités à jouer des sets en live de 20 h à 4 h 30, dont Mandragora, Graviity, le duo Expulze & Narfos, et d'autres encore. Pour se fondre dans la masse, les déguisements sont conseillés. L'événement est accessible pour les mineurs de 16 ans, seulement s'ils sont accompagnés d'un majeur.

Lire aussi : “J’ai testé… Exalto, mutiplexe de loisirs”