Lyon : quatre adolescents interpellés après un vol de téléphone à l’arraché

Quatre mineurs âgés de 14 et 15 ans ont été arrêtés samedi dans le 1er arrondissement de Lyon, après un vol de téléphone commis un peu plus tôt dans le 4e arrondissement.

Les faits se sont déroulés samedi après-midi rue Hénon, dans le 4e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, vers 16h30, un jeune homme de 19 ans a été victime d’un vol de téléphone à l’arraché. Les suspects ont rapidement pris la fuite en empruntant le métro.

Grâce à une intervention rapide, quatre adolescents ont été interpellés peu après à proximité de l’Hôtel de Ville, dans le 1er arrondissement. Âgés de 14 et 15 ans, ils sont originaires notamment de Villeurbanne et Villefranche-sur-Saône.

Placés en garde à vue, les jeunes mis en cause ont contesté les faits. Deux d’entre eux étaient déjà connus des services de police. Ils ont finalement été remis en liberté, tandis que l’enquête se poursuit.