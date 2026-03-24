Un mardi lumineux et doux à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

C'est une nouvelle belle journée de printemps qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 24 mars 2026.

Pour ce deuxième jour de la semaine, le temps s'annonce une nouvelle fois radieux à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Un soleil qui sera légèrement voilé mais qui brillera du matin au soir avec une douceur printanière l'après-midi.

Côté températures, s'il fait seulement 2 degrés ce mardi matin, le mercure atteindra les 18 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.