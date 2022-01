Lyon : projet de réaménagement de l'avenue des Frères Lumière, qu'est-ce qui est prévu ?

Une délibération a été votée lundi au conseil de la Métropole de Lyon permettant de lancement du processus de concertation concernant le réaménagement de l'avenue des Frères Lumières, dans le 8e arrondissement de Lyon.

La concertation débutera au début du mois de mars 2022, pour une durée de 3 mois.

Le réaménagement de l'avenue des Frères Lumières, dans le 8e arrondissement de Lyon, "vise à apaiser la circulation, élargir les trottoirs et végétaliser le secteur", explique la Métropole de Lyon.

Elargir les trottoirs, végétaliser le secteur

"L’avenue des Frères Lumière est une artère très commerçante du 8e arrondissement dont les aménagements ne sont pas à la hauteur des usages : la circulation automobile y est intense, les trottoirs sont peu confortables sur certaines sections et si les voies cyclables existent, elles sont peu sécurisées. Enfin, l’absence totale de végétation impacte durement les habitants du secteur, notamment en période de forte chaleur", souligne la Métropole de Lyon.

"La concertation qui va s’ouvrir pour le réaménagement de l’avenue des Frères Lumière va permettre de parvenir à un projet pensé avec et pour les habitants. L’objectif est d’apaiser les circulations mais aussi et surtout peut-être, dans ce secteur très commerçant, d’élargir et de sécuriser les trottoirs afin que les piétons puissent s’y déplacer et y faire leurs achats en toute tranquillité. Les voies cyclables seront-elles-aussi sécurisées afin que l’ensemble des modes de déplacement partagent l’espace public dans un respect mutuel, pour le plus grand bien du quartier", explique Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à la voirie et aux mobilités actives.

Quel est le secteur concerné ?

Avenue des Frères Lumières entre la rue Louis Jouvet et la place Ambroise Courtois

sur la partie ouest de la chaussée de la place qui relie l’avenue des Frères Lumière au cours Albert Thomas

sur la rue du Premier Film entre la rue Gélibert et la place Courtois

"La place Ambroise Courtois sera végétalisée par la replantation d’arbres remplaçant les platanes qui avaient dû être abattus car atteints par la maladie du chancre coloré", explique encore la Métropole de Lyon.

La concertation durera trois mois sur ces sujets :