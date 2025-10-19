Lyon : pour le festival Lumière, Michel Mann réalise son remake de Sortie d’usine 

Après avoir reçu le prix Lumière vendredi, le réalisateur américain s’est prêté au jeu du traditionnel remake du film Sortie d’usine des frères Lumière.

Il y avait du monde, beaucoup de monde hier, samedi 18 octobre, devant l’Institut Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, pour accueillir Michael Mann. Alors que le festival Lumière s’achève ce dimanche avec la projection de son chef-d’oeuvre Heat, Michael Mann a réalisé le traditionnel remake du film Sortie d’usine d’Auguste et Louis Lumière.

Après avoir reçu le prix Lumière vendredi soir, le réalisateur américain a dirigé, micro à la main, les figurants, mais aussi les stars, présents pour l’occasion. Parmi eux, Isabelle Huppert (prix Lumière 2024), Marina Foïs, Laurent Lafitte, Raphael Personnaz, Michèle Laroque, Orelsan ou encore Camélia Jordana.

Orelsan, Marina Foïs et Laurent Lafitte pour le remake Sortie d'usine réalisé par Michael Mann. @Institut Lumière

La plaque en l'honneur du réalisateur dévoilée

Le réalisateur de 82 ans a ensuite dévoilé la plaque apposée en son honneur sur la façade de l’Institut Lumière, rue du Premier Film. Michael Mann est enfin présent ce dimanche à la Halle Tony Garnier pour la cérémonie de clôture de cette 17e édition et la projection de son film à 15 heures.

Le réalisateur Michael Mann recevant sa plaque des mains d'Isabelle Huppert. @Institut Lumière