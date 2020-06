Lyon : plusieurs grands axes fermés de nuit cette semaine

Attention, du 15 au 21 juin, de nombreuses routes autour de Lyon seront fermées de nuit pour cause de travaux d’aménagement ou d’entretien.

Du 15 au 19 juin inclus, la circulation sera interdite de 21h à 6h le lendemain, entre le nœud de Feyzin et le nœud de Ternay, en direction de Marseille pour des travaux d’aménagement.

Sur la même période, le périphérique Nord dans les deux sens et le Tunnel quai Bellevue seront fermés à la circulation de 20h à 6h, cette fois pour des travaux d’entretien.

Du 15 au 18, fermés de 21h à 6h :

La A7 entre le nœud de Feyzin et le noeud de Ternay en direction de Marseille pour permettre des travaux d'aménagement.

La D301 entre le noeud de Vénissieux et le noeud de Feyzin en direction de l'A7, pour permettre des travaux d'entretien.

La A46 Sud entre le noeud de Ternay et le noeud de Manissieux en direction de Paris, pour permettre des travaux d'entretien.

Côté tunnel, Brotteaux-Servient sera interdit à la circulation le 15 et 16 juin de 21h à 6h et, en plus, le 16 juin de 10h à 10h30. Le Tunnel des Tchécoslovaques sera fermé le 17 et 18 juin, toujours de 21h à 6h.