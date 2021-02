Lyon : passe d’armes entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet sur le menu unique sans viande

Au tour du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, de commenter l’instauration d’un menu unique sans viande dans les cantines lyonnaises à partir de la rentrée, le 22 février.

La polémique n’en finit pas autour de l’instauration du repas unique sans viande dans les cantines scolaires lyonnaise.

Dans un tweet publié dans la soirée du 20 février, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a fustigé une "Idéologie scandaleuse" des "Verts" pour avoir pris une telle mesure. Il évoque une insulte "aux agriculteurs et aux bouchers français", qui comptent manifester devant l’Hôtel de ville ce lundi, avant de pointer que les enfants des classes populaires seraient les plus affectés par la mesure.

En plus de l’insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français, on voit bien que la politique moraliste et élitiste des « Verts » exclut les classes populaires. De nombreux enfants n’ont souvent que la cantine pour manger de la viande... Idéologie scandaleuse. https://t.co/gFGf0JWZKn — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 20, 2021

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, attaqué depuis l’annonce de la mesure, n’a pas tardé à répondre. Il a rappelé que la mesure avait déjà été prise par Gérard Collomb "membre de votre famille politique", entre mai et juillet 2020. Il a accusé le ministre d’être dans "la posture". Il en a profité pour suggérer à Gérald Darmanin de prêter plutôt attention à la précarité alimentaire des étudiants.

Cette mesure de menu unique est prise pour des raisons sanitaires. On ne vous a d'ailleurs pas entendu tenir ces propos à Gérard Collomb, membre de votre famille politique et qui avait pris exactement la même mesure lors de la première vague. 1/4 https://t.co/QLgiuSE7jL — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) February 21, 2021

La mairie écologiste défend sa position depuis son annonce avec les mêmes arguments : le menu unique n’est pas végétarien puisqu’il inclut œuf et poisson, qu’il est équilibré, qu’il est temporaire, jusqu’aux vacances de Pâques et qu’il a été mis en place pour permettre aux enfants d’avoir un repas chaud tout en respectant le temps du repas et les contraintes sanitaires.