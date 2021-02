Lyon : la FDSEA du Rhône mobilisée contre le menu unique sans viande dans les cantines

La FDSEA demande une rencontre avec Grégory Doucet, le maire de Lyon, pour lui faire part de leur mécontentement face à la mise en place d’un menu unique sans viande dans les cantines scolaires de la ville le 22 février.

"Trop c’est trop !" proclame d’entrée la FDSEA du Rhône dans un communiqué co-signé avec Jeunes Agriculteurs Rhône. La Fédération départementale Syndicats Exploitants Agricole veut rencontrer Grégory Doucet, le maire de Lyon, le 22 février, pour s’opposer à la mise en place d’un menu unique sans viande dans les cantines scolaires lyonnaises. Une mini-ferme sera installée devant l’Hôtel de ville et une dégustation de viande sera organisée.

Les éleveurs font savoir qu’ils viendront "avec des arguments techniques et chiffrés de l’impact négatif d’imposer un tel régime aux enfants de la 2eme ville de France". Ils jugent également la mesure discriminatoire vis-à-vis des élèves n’ayant pas accès à de la viande chez eux.

Pour rappel, la Ville de Lyon a expliqué mettre en place un menu unique sans viande (mais avec œuf et poisson) dans les cantines scolaires, non pour des raisons politiques, mais sanitaires. Le but est de fluidifier les repas pour respecter le temps du midi et les contraintes sanitaires. La mesure doit débuter dès la rentrée le 22 février et durer jusqu’aux vacances de Pâques. Pour les éleveurs "la crise du covid n’excuse pas tout".

Une mesure similaire avait été prise à la fin du premier confinement, sous la mandature précédente, sans susciter autant de réactions.