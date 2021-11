Lyon Part-Dieu : des travaux vont perturber la circulation ferroviaire

Du vendredi 12 au dimanche 14 novembre, des travaux pour l'aiguillage des trains vont limiter le nombre de voies disponibles à la gare de Lyon Part-Dieu.

Trois appareils de voie, utilisé pour l'aiguillage, vont être installés à la gare de Lyon Part-Dieu. Une partie des voies du côté sud de la gare vont être momentanément inutilisables, du 12 au 14 novembre. Ces travaux vont concerner les voies K et L, pour permettre la circulation des trains

dans un sens et dans l’autre et pour relier la voie L à la voie 1 côté sud.

Selon SNCF Réseau, "les circulations ferroviaires seront adaptées durant tout le week-end". Voici les lignes touchées par ces perturbations :

Ligne 1 : Grenoble – Bourgoin-Jallieu – Lyon

Ligne 5 : (Marseille) – Avignon – Valence – Lyon

Ligne 6 : Clermont-Fd – Vichy – Roanne – Lozanne – Lyon

Ligne 7 : Moulins-sur-Allier – Lyon

Ligne 9 : Le-Puy-en-Velay – Firminy – Saint-Etienne - (Lyon)

Ligne 10 : St-Etienne – Givors – Lyon

Ligne 20 : (Paray) – Lamure – Lozanne – Lyon

Ligne 24 : (Dijon) – Mâcon – Lyon

Ligne 32 : Bourg-en-Bresse – Lyon (via Villars-les-Dombes)

Ligne 54 : Chambéry – Lyon (via Saint-André-le-Gaz)

Certaines seront détournées par Lyon Perrache, d'autres seront assurées par des cars de substitution. Plus d'informations sur le site de la SNCF.