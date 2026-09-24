Actualité
Lyon tombe à la 30e place du classement 2025 des villes où il fait bon vivre avec son chien.

Lyon juste devant Saint-Étienne dans ce classement des villes "dog-friendly"

  • par LR

    • Avec 24,6 % de ses hébergements acceptant les chiens, Lyon se classe 42e sur 50 dans un classement des villes françaises les plus "dog-friendly". La capitale des Gaules devance de peu Saint-Étienne.

    Lyon devant Saint-Étienne… mais pas à la fête non plus. Selon un classement réalisé par Gîtes.fr, la capitale des Gaules figure à la 42e place des 50 villes françaises où les hébergements sont les plus nombreux à accepter les chiens. Sur les locations étudiées à Lyon, 24,6 % indiquent ainsi accepter les animaux. Un chiffre qui permet à la ville de devancer d’une courte tête Saint-Étienne (24,3 %), 43e du classement. Toulouse (24,2 %), Bordeaux (24,1 %) et Nice (24 %) suivent juste derrière.

    Lyon est toutefois loin des premières places. Thionville arrive en tête avec 53,8 % de ses hébergements acceptant les chiens, devant Vichy (45,5 %) et Chalon-sur-Saône (44,7 %). Plusieurs villes de la région se classent également devant Lyon, comme Grenoble (40,2 %), Chambéry (35,3 %) et Valence (34,5 %).

    Pour établir ce classement, Gîtes.fr a analysé plus de 80 000 gîtes et locations de vacances et s’est intéressé à la part des hébergements proposant l’option "animaux acceptés". Les données ont été extraites le 15 septembre 2026. Un classement qui mesure donc avant tout la facilité à trouver un hébergement acceptant son compagnon à quatre pattes, et non le caractère globalement "dog-friendly" des villes.

    à lire également
    Les Lyonnaises écrasent le Servette et entament parfaitement leur campagne de C1

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon juste devant Saint-Étienne dans ce classement des villes "dog-friendly" 08:10
    Les Lyonnaises écrasent le Servette et entament parfaitement leur campagne de C1 07:36
    Lyon soleil
    Un jeudi sous le soleil et la chaleur à Lyon, jusqu'à 28 degrés attendus 07:14
    Sylvie Tomic
    Sylvie Tomic : "alerter les élus" sur les violences sexistes et sexuelles 07:00
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Accusés d'agressions racistes à Lyon, quatre jeunes écroués 23/09/26
    d'heure en heure
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : deux individus interpellés en possession de cocaïne et de cannabis à Gerland 23/09/26
    Charles de Vergnes nommé directeur des activités Eau de Suez en Auvergne-Rhône-Alpes 23/09/26
    Trafic de drogue, incivilités… Le maire de Mions fait démonter le city stade 23/09/26
    Supporters OL fumigènes
    OL : les tensions entre supporters Atypik et groupes historiques ne cessent de croître au Groupama Stadium 23/09/26
    Un vélo pour le vélotaf © D.R.
    Isère : une journée 100 % vélo organisée ce samedi au lac de Paladru 23/09/26
    Lyon : pour lutter contre le gaspillage, les HCL lancent l’initiative Éco’Resto dans les restaurants du personnel 23/09/26
    soleil terrasse Lyon météo
    Météo à Lyon : jusqu’à 30 °C et un été qui joue les prolongations cette semaine 23/09/26
    Lyon : l’homme percuté par le métro A près de la station Hôtel-de-Ville est décédé 23/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut