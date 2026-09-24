Lyon tombe à la 30e place du classement 2025 des villes où il fait bon vivre avec son chien.

Avec 24,6 % de ses hébergements acceptant les chiens, Lyon se classe 42e sur 50 dans un classement des villes françaises les plus "dog-friendly". La capitale des Gaules devance de peu Saint-Étienne.

Lyon devant Saint-Étienne… mais pas à la fête non plus. Selon un classement réalisé par Gîtes.fr, la capitale des Gaules figure à la 42e place des 50 villes françaises où les hébergements sont les plus nombreux à accepter les chiens. Sur les locations étudiées à Lyon, 24,6 % indiquent ainsi accepter les animaux. Un chiffre qui permet à la ville de devancer d’une courte tête Saint-Étienne (24,3 %), 43e du classement. Toulouse (24,2 %), Bordeaux (24,1 %) et Nice (24 %) suivent juste derrière.

Lyon est toutefois loin des premières places. Thionville arrive en tête avec 53,8 % de ses hébergements acceptant les chiens, devant Vichy (45,5 %) et Chalon-sur-Saône (44,7 %). Plusieurs villes de la région se classent également devant Lyon, comme Grenoble (40,2 %), Chambéry (35,3 %) et Valence (34,5 %).

Pour établir ce classement, Gîtes.fr a analysé plus de 80 000 gîtes et locations de vacances et s’est intéressé à la part des hébergements proposant l’option "animaux acceptés". Les données ont été extraites le 15 septembre 2026. Un classement qui mesure donc avant tout la facilité à trouver un hébergement acceptant son compagnon à quatre pattes, et non le caractère globalement "dog-friendly" des villes.