Lyon organise une journée dédiée à l'alimentation saine et durable

La Ville de Lyon s'engage pour rendre son système alimentaire plus végétal, local et biologique, et propose une journée de rencontres et d'échanges.

Ce mercredi 15 mai, l'Hôtel de ville de Lyon accueille un évènement spécialement dédié à l'alimentation. Il s'agit notamment d'aller vers une alimentation plus végétale, locale, biologique, accessible et de qualité. La municipalité souhaite ainsi faire évoluer les pratiques et transformer son système alimentaire.

Une journée centrée sur trois thématiques

Pendant cette journée, différentes initiatives portées par des acteurs du territoire lyonnais engagés sur le sujet seront présentées au public. Celles-ci seront réparties selon trois grandes thématiques. La première, sur laquelle la Ville est très engagée, est l'alimentation des enfants. En effet, la question des cantines scolaires, notamment des menus végétariens et biologiques, est souvent abordée par les élus. En janvier dernier, Lyon était d'ailleurs récompensée pour ses efforts par le label Assiettes Vertes. Deux conférences de l'institut Lyfe et sur le projet SchoolFood4Change sont ainsi proposées.

Les maisons de l'alimentation sont également au cœur de cette journée. Une charte sur ces dernières va ainsi être présentée et signée par les intervenants à la mi-journée. Chacun pourra aussi participer à un atelier collaboratif pour décider ensemble du fonctionnement de ces maisons de l'alimentation.

Pour finir, l'évènement abordera la question de l'accessibilité alimentaire, laquelle inclut la sécurité sociale de l'alimentation et l'agriculture durable. Une conférence sur le sujet est organisée en fin de journée, centrée sur la justice sociale. Celle-ci sera d'ailleurs animée par un représentant de la Ville de Lyon et un de la Métropole. Ils seront accompagnés d'un anthropologue, de représentants de l'association Vrac et d'un éleveur des Monts du Lyonnais.

