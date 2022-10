La NUPES de Saône-et-Loire appelle à manifester ce dimanche 16 octobre à Paris pour lutter "contre la vie chère" notamment.

Les quatre partis fondateurs de la NUPES (E.E.L.V., L.F.I, P.C.F., P.S.) partagent dans un communiqué "les prix explosent et les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Mais le pouvoir macroniste refuse d’augmenter les salaires, de geler les loyers ou de bloquer les prix face à la vie chère. Pire encore, il prévoit de nouvelles attaques contre le régime des retraites et l’assurance-chômage et organise la destruction des services publics, notamment ceux de l’éducation et de la santé."

Les revendications sont les suivantes :