Lyon : M6 recherche des candidats pour une nouvelle émission

M6 recherche des futurs candidats pour une nouvelle émission dédiée à la décoration et aux travaux.

Dans le cadre d'une nouvelle émission diffusée sur M6, la chaîne recherche ses futurs participants lyonnais. Prochainement diffusé, le programme sera consacré aux travaux et à la décoration. M6 recherche alors des familles dont le projet de rénovation de maison est compliqué par le manque de moyen, de main d'œuvre, ou de rencontre d'artisans peu scrupuleux.

Toute personne propriétaire d'une maison, ayant commencé des travaux de rénovation sans pouvoir les finir, vivant sur un chantier et ne trouvant plus de solution et nécessitant de l'aide, peuvent candidater à l'adresse : projettravaux2025@gmail.com

