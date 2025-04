David Michel a disparu dans la nuit à Lyon, un appel à témoins lancé

Un homme de 45 ans a disparu à Lyon dans la nuit du 9 au 10 avril. Un appel à témoins est lancé.

La police nationale du Rhône a lancé ce mercredi un appel à témoins après la disparition de David Michel, un homme de 45 ans. Il n'a plus été vu depuis la nuit du 9 au 10 avril à Lyon.

Il porte une barbe de quatre jours, a les cheveux bruns poivre et sel, des yeux bleus et est porteur de lunettes ou de lentilles. Il mesure entre 1,65 et 1,70 m et est "trapu".

Il a une cicatrice au niveau du front et un tatouage à l'intérieur du biceps gauche "le chat d'Alice aux Pays et des merveilles" et une écriture "WHO KNOWS". Si vous disposez d'informations, contactez les enquêteurs au 04 37 26 25 40.