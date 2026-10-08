Petite enfance, services à la personne, saisonnier : le Forum de l'emploi du Pays du Mont-Blanc se tient le 8 octobre à Sallanches

Rencontrer directement des employeurs et découvrir les métiers qui recrutent, c'est ce que propose le Forum de l'emploi au Pays du Mont-Blanc. Ce jeudi 8 octobre 2026, de 8h30 à 14h, la salle Léon Curral de Sallanches accueille la 9e édition de ce rendez-vous, organisé et financé par la communauté de communes (CCPMB). Il rassemble les employeurs publics et privés des dix communes du territoire : Combloux, Cordon, Les Contamines-Montjoie, Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais et Sallanches.

Un forum ouvert à tous les profils

L'événement s'adresse aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux personnes en reconversion. La palette de proposition est même plus large : stage, alternance ou travail saisonnier. Sur place, les visiteurs pourront échanger avec les recruteurs, s'informer sur les perspectives de carrière, déposer leur CV et postuler directement aux offres. Aucune inscription n'est nécessaire : il suffit de venir avec plusieurs CV. L'entrée est gratuite.

Petite enfance et services à la personne à l'honneur

Cette 9e édition met en avant deux secteurs qui peinent à recruter : le service à la personne et la petite enfance. Un "stage dating" mettra aussi en relation les jeunes avec les entreprises et associations du secteur. Fin septembre, plus d'une cinquantaine d'employeurs avaient déjà confirmé leur venue, alors que le forum d'automne en réunit habituellement plus de soixante.

Un chômage plus faible qu'au niveau national, mais en hausse

Si la Haute-Savoie résiste un peu mieux que d’autres territoires à la remontée du chômage, elle n’échappe pas totalement à cette tendance lourde. Selon l'Insee, le taux de chômage du département atteint 6,2 % au deuxième trimestre 2026 (donnée provisoire), contre 5,9 % au trimestre précédent et 5,7 % un an plus tôt. Au niveau national, il s'établit à 8,3 % de la population active, en hausse de 0,2 point sur le trimestre et de 0,7 point sur un an. Le département affiche donc un taux inférieur de 2,1 points à celui de la France, qui atteint son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2020. Côté inscriptions, France Travail recensait 64 190 demandeurs d'emploi (catégories A, B et C) fin du premier trimestre 2026, dont 35 410 sans aucune activité (catégorie A). Le département garde l'atout de sa situation frontalière : le canton de Genève compte plus de 114 000 frontaliers actifs, dont 74 % viennent de Haute-Savoie.