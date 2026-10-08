Un jeudi entre averses et éclaircies à Lyon, seulement 15 degrés attendus

C'est une nouvelle journée humide qui attend Lyon et son agglomération ce jeudi 8 octobre 2026 avec des températures plutôt fraiches pour la saison.

Ce jeudi 8 octobre, et après un mercredi particulièrement pluvieux, la journée s'annonce une nouvelle fois humide. Un front pluvieux matinal laissera ensuite place à un temps plus sec et des éclaircies surtout en fin de journée.

Côtés températures, et après avoir largement dépassé les températures de saison en début de semaine, le flux de nord-ouest apportera de l'air très frais. S'il fait 14 degrés ce jeudi matin, le mercure ne dépassera pas les 15 degrés au meilleur de la journée. Avant une nouvelle baisse des températures la nuit prochaine où il fera seulement 10 degrés.