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Pluie-inondation : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

  • par LR

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation ce jeudi 8 octobre 2026.

    Après les vigilance orages, place aux vigilances pluie-inondation. Ce jeudi 8 octobre, Météo France a placé cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pluie-inondation.

    Il s'agit de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère et de la Drôme. Une vigilance qui sera valable jusqu'à 18h ce jeudi avant une légère amélioration pour la journée de vendredi et ce weekend.

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