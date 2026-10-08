Pluie-inondation : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation ce jeudi 8 octobre 2026.

Après les vigilance orages, place aux vigilances pluie-inondation. Ce jeudi 8 octobre, Météo France a placé cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pluie-inondation.

Il s'agit de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère et de la Drôme. Une vigilance qui sera valable jusqu'à 18h ce jeudi avant une légère amélioration pour la journée de vendredi et ce weekend.