La Ville de Lyon ouvre son budget participatif

Dès lundi 14 mars, les Lyonnais peuvent déposer leur proposition pour le budget participatif lancé par la Ville de Lyon.

Voté lors du dernier conseil municipal, le budget participatif de la mairie lyonnaise ouvre ses portes aux contributions. Habitants, travailleurs ou étudiants à Lyon peuvent y contribuer dès le lundi 14 mars. Pendant 3 mois, ils peuvent déposer des idées de projets qu'ils souhaitent voir aboutir dans la ville. Après étude par les services municipaux, les propositions retenues seront soumises au vote du 7 novembre au 4 décembre.

Avec une enveloppe de 12,5 millions d'euros, la mairie réalisera les projets les plus plébiscités entre 2023 et 2025. Pour qu'une idée puisse être retenue, elle doit réunir plusieurs critères : être d'intérêt général, être réalisable dans les deux ans, ne pas nécessiter de frais de fonctionnement annuels et bien sûr, être de la compétence de la Ville.

Au cours des trois mois, des ateliers et discussions autour du budget participatif auront lieu dans plusieurs arrondissements pour présenter la démarche aux intéressés.