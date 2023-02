Lyon : les pompiers mobilisés sur un feu dans un campement de Roms

Mercredi 15 février dans l'après-midi, les pompiers ont été appelés sur l'incendie d'un cabanon dans le 4e arrondissement.

Aux alentours de 15h, mercredi 15 février, les sapeurs-pompiers ont été appelés dans le secteur d'Herbouville dans le 4e arrondissement. Un campement de Roms était installé là, au bord du Rhône. Un cabanon entouré de quelques tentes a pris feu et est parti en fumée rapporte le Progrès.

Un important nuage de fumée s'est dégagé de l'incendie. Le cabanon construit en matériaux de récupération s'est totalement embrasé. Les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser les flammes et aucun blessé n'est à déplorer. Six adultes et sept enfants vivaient là, mais les occupants n'étaient pas présents lors du sinistre.