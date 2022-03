Dans une tribune au « Monde », Audrey Hénocque, première adjointe au maire de Lyon, et Odile Maurin, conseillère municipale et métropolitaine à Toulouse, estiment que les personnes handicapées doivent entrer pleinement dans la représentation politique.

"Les candidates et les candidats à l’élection présidentielle et aux législatives doivent s’engager à créer un droit et des moyens réels pour la compensation du handicap dans la vie politique", expliquent dans une tribune au Monde Audrey Hénocque, première adjointe au maire de Lyon, et Odile Maurin, conseillère municipale et métropolitaine à Toulouse.

"Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), nous, personnes handicapées, représentons 15 % de la population. Pourtant nous sommes encore trop rares parmi les élues et élus de la République", estiment-elles.

"A la veille des élections présidentielle et législatives, certains partis politiques semblent s’émouvoir de ce décalage indécent entre leur propre représentativité et le nombre réel de personnes handicapées dans notre société. Ils essaient de chercher des candidates et candidats correspondant à cette définition et ont du mal à en trouver. Et pour cause !", poursuivent les deux élues.

"Nous demandons aujourd’hui une mesure simple à mettre en œuvre par un gouvernement qui en aurait la volonté : mettre en place les aménagements techniques, organisationnels et humains suffisants, quelle que soit la situation de handicap, afin de nous permettre de mener campagne et d’exercer pleinement notre mandat. En effet, nous, élues en situation de handicap, demandons que le code général des collectivités locales et les réglementations régissant les mandats nationaux soient complétés et précisés pour intégrer ce droit à compensation du handicap dans la participation à la vie politique", expliquent encore Audrey Hénocque, première adjointe au maire de Lyon, en charge des finances, de la commande publique et des grands évènements et Odile Maurin, conseillère municipale et métropolitaine à Toulouse, conseillère au Conseil économique, social et environnemental régional d’Occitanie et présidente d’Handi-Social.