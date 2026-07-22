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Un incendie près de Lyon Saint-Exupéry a perturbé le trafic aérien

  • par LR

    • Un incendie survenu mardi à Satolas-et-Bonce, en Isère, a provoqué d'importants dégagements de fumée, compliquant les décollages et atterrissages à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

    Un feu s'est déclaré mardi en fin d'après-midi à Satolas-et-Bonce, près d'un site de stockage de déchets exploité par Suez. L'incendie, qui a parcouru une dizaine d'hectares, a généré un important panache de fumée poussé par le vent en direction de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry.

    La visibilité réduite a perturbé les opérations aériennes, compliquant les décollages et les atterrissages. Selon les informations du Progrès, une cinquantaine de pompiers et 25 engins ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre.

    Le site de production de biogaz ainsi que plusieurs caissons de déchets ont été endommagés. En début de soirée, le feu était fixé, mais les opérations de sécurisation se poursuivaient.

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