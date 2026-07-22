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Le 9 mai, l’Opéra de Lyon ouvre ses portes au grand public. © Opéra de Lyon

L'Opéra de Lyon soulagé après le déblocage des subventions gelées par l'État

  • par Vincent Guiraud

    • L'État a finalement décidé de verser l'intégralité des subventions gelées à 28 établissements culturels en France. Une décision accueillie avec "soulagement" par l'Opéra de Lyon.

    Le spectre d'une nouvelle coupe budgétaire s'éloigne pour l'Opéra de Lyon. Le ministère de la Culture a confirmé mardi que les 10 millions d'euros de crédits gelés pour 28 établissements du spectacle vivant seraient finalement versés au cours du second semestre 2026.

    Cette enveloppe, représentant 13 % de la seconde partie des subventions annuelles, avait été bloquée début juillet dans le cadre des économies demandées par l'État. L'annonce avait provoqué une vive mobilisation du monde culturel, entre prises de parole au Festival d'Avignon, pétitions et rassemblements.

    À Lyon, le directeur de l'Opéra, Richard Brunel, a fait part de son "soulagement" après cette décision. Même satisfaction du côté du Festival d'Avignon, dont le directeur Tiago Rodrigues estime qu'il s'agit d'"une très bonne nouvelle".

    Si le déblocage des crédits écarte le risque de nouvelles coupes cette année, les inquiétudes demeurent pour 2027. Les professionnels rappellent que les établissements ont déjà subi une baisse de financement en 2026 et réclament un budget de la Culture porté à 1 % des dépenses de l'État. Plusieurs organisations syndicales maintiennent d'ailleurs leur appel à la mobilisation à la rentrée.

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