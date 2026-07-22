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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange

  • par LR

    • La Drôme et l'Ardèche sont une nouvelle fois en vigilance orange pour les feux de forêts alors que la sécheresse touche l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis plusieurs semaines.

    Alors que le département du Rhône a été placé ce mardi en alerte renforcée à la sécheresse et que les restrictions d'eau ont été durcies dans tout le département, deux département de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance orange aux feux de forêts ce mercredi 22 juillet.

    Il s'agit de la Drôme et de l'Ardèche qui, selon Météo France, présente un risque élevé de feux ce mercredi. Hormis la Haute-Savoie, l'ensemble des autres départements de la région sont eux en vigilance jaune pour un risque modéré.

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