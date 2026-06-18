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Cérémonie de remise du Prix Lumière
Cérémonie de remise du Prix Lumière, décerné à Isabelle Hupert ©LC

Lyon : les frères Coen recevront le 18e prix Lumière

  • par Loane Carpano

    • Les réalisateurs américains, Joel et Ethan Coen succèdent à Michael Mann en remportant le 18e prix Lumière, décerné par l'Institut Lumière de Lyon.

    Les résultats du 18e prix Lumière sont tombés. Ce n'est pas un, mais deux noms du cinéma qui succèderont à Michael Mann. Cette année, le prix revient aux deux réalisateurs américains, Joel et Ethan Coen, également connus sous le nom des "frères Coen" : "Leur apport à la création mondiale est exceptionnel, les cinéphiles les adulent, la critique les aime, le public se précipite pour découvrir chacun de leurs films. Ils sont les auteurs d’une œuvre immense, formidables dans tous les genres qu’ils ont investis", salue l'organisation du festival.

    Originaires du Minnesota, les deux frères sont notamment connus pour leurs films communs : No country for old men, A serious man, ou encore, True Grit.

    Après une Palme d'or, un prix au festival de Cannes et quatre oscars, Joel et Ethan Coen se verront remettre le 18e prix Lumière lors du festival tenu du 10 au 18 octobre prochain. A noter que la billetterie n'est pas encore ouverte.

    Lire aussi : Lyon. Michael Mann récompensé du prix Lumière 2025 : "C'est fantastique !"

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