Lors du conseil municipal de Lyon qui se déroulait jeudi 7 juillet, le maire Grégory Doucet a révélé que le coût du nettoyage du quartier de la place Gabriel-Péri était 3,5 fois supérieur au reste des 3e et 7e arrondissements. Pour le seul "marché de la misère", le coût s’élève à 89 700 € en 2021.

Depuis l’arrivée de la majorité écologiste à la tête de la ville de Lyon il est rare qu’un conseil municipal ne fasse pas l’objet d’échanges, d’annonces, de critiques ou encore de bilan des actions entreprises dans le quartier de la Guillotière. Le rassemblement des élus dans l’hémicycle jeudi 7 juillet l’a une nouvelle fois confirmé.

En réponse à une question de la maire écologiste du 7e arrondissement, Fanny Dubot, le maire de Lyon a saisi l’occasion pour lister les différents projets entrepris sur le secteur depuis deux ans et surtout depuis la grande réunion publique organisée avec les habitants il y a un an. Sécurité, réaménagement urbain, enjeu social ou encore insalubrité, Grégory Doucet a abordé les différentes thématiques sur lesquelles la mairie travaille pour améliorer "la tranquillité publique et le cadre de vie" qui sont "les premières préoccupations des habitants et habitantes, c’est légitime".

89 700 € supplémentaires dépensés en 2021

L’élu s’est notamment étendu sur l’insalubrité du secteur de la place Gabriel-Péri qui est souvent décriée à l’aide de très nombreuses photos par des habitants du quartier, bien appuyés par le collectif de riverains la Guillotière en Colère. Selon lui, les moyens déployés par la Métropole pour nettoyer le secteur n’ont par leur pareil dans le reste des 3e et 7e arrondissements, alors que "l’objectif est simple, réduire les déchets et le coût des interventions de la Métropole sur Péri, aujourd’hui très élevés".

"L’objectif est simple, réduire les déchets et le coût des interventions de la Métropole sur Péri, aujourd’hui très élevés", Grégory Doucet, maire de Lyon

À entendre Grégory Doucet, "les coûts de nettoiement sont en moyenne 3,5 fois supérieurs au reste des deux arrondissements (3e et 7e) pour le seul quartier de la place Gabriel Péri". Un coût élevé qui serait notamment à mettre au compte du "marché de la misère" situé entre le Mc Donald’s, le Casino et la bouche de métro. Selon les services de la Ville, pour la seule année 2021 le nettoyage du marché sauvage aurait coûté un supplément de 89 700 euros. Par ailleurs, le maire de Lyon a également souligné que "cette année", la Ville a nettoyé "6 318 m2 de murs pour enlever des tags" dans le secteur.

Rue des enfants à #lyon7

En place depuis bien évidemment plusieurs jours. L’odeur va avec. pic.twitter.com/4Q2DmriZM1 — !⃝ La Guillotière en colère !⃝ (@Guill_encolere) July 7, 2022

Concernant la suite du réaménagement de la place Gabriel Péri, Grégory Doucet a précisé que le scénario serait arrêté à l’automne avant d’être communiqué aux habitants.