En fin de semaine dernière, des commerçants et collectifs de la Guillotière se sont réunis pour tenter de trouver une solution commune afin de faire bloc contre l’insécurité place Gabriel-Péri. En mettant sur pieds des actions fortes, ils veulent "changer les choses" et se faire entendre des pouvoirs publics, même si la mairie de Lyon affirme que "le dialogue n’est pas rompu".

Véritable arlésienne depuis de nombreuses années, le sujet de la sécurité ou plutôt de l’insécurité dans le quartier de la Guillotière et sur la place Gabriel-Péri n’en finit plus de faire couler de l’encre. Les mois et les années passent et la situation n’évolue guère, pour les riverains et les commerçants elle semble même "empirer depuis la crise sanitaire", selon le collectif la Guillotière en Colère.

La blessure par balle d’un homme, sur le cours Gambetta il y a deux semaines, n’a pas arrangé la situation et pour les commerçants l’incident a fait déborder le vase. Il symbolise même l’insécurité grandissante dans le quartier, "avec la multiplication des dealers il risque d’y avoir des guerres de gang", confie un porte-parole de la Guillotière en Colère interrompu dans sa phrase par un commerçant du secteur, selon qui "ça a déjà commencé". "Au début c’était des agressions à l’arme blanche et maintenant c’est une attaque à l’arme à feu", lâche-t-il désabusé, "on est dans une zone de non-droit", insiste un autre.

"Au début c’était des agressions à l’arme blanche et maintenant c’est une attaque à l’arme à feu", un commerçant du secteur Gabriel-Péri désabusé

Au quotidien, leur activité s’en trouve durement touchée selon eux, certains ont du "mal à recruter du personnel" et les pertes financières se font ressentir, quand d’autres ne veulent "plus installer de terrasses, car le mobilier urbain est utilisé lors des bagarres", qui seraient quotidiennes.

"Abandonnés" par les pouvoirs publics

Désabusés, les commerçants de la place Gabriel-Péri et de ses rues adjacentes semblent tous l’être, alors que les mots qui reviennent dans la bouche de la petite dizaine de représentants de collectifs présents jeudi 30 septembre, lors d’une réunion privée, dressent leur état d’esprit : "écoeurés", "en colère", "abandonnés", "morts". Les opérations de police d’envergure comme celle menée le 8 juillet par 90 policiers sur la place n’y font rien, pas plus que les déclarations de la mairie centrale.

"Très attendu", le résultat de la grande concertation publique et des ateliers lancés en janvier 2021 par la majorité écologiste "a déçu", selon Julien Deschamps, le président de l'association Gambetta Commerces. "On espérait beaucoup après cela. Mais quand on a vu les résultats, c’était une mascarade. On se sent complètement abandonnés", assène-t-il.