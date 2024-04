Un homme enlevé à Vénissieux pour une dette de drogue

Enlevé dans la nuit du 15 au 16 avril, dans le quartier des Minguettes, ce Vénissian d’une trentaine d’années a finalement été retrouvé à Montélimar la semaine dernière.

La famille a tout de suite alerté la police. D’après une information du Progrès, un Vénissian d’une trentaine d’années a été enlevé par plusieurs individus dans la nuit du 15 au 16 avril dans le quartier des Minguettes. Ces derniers, qui lui reprochaient de ne pas avoir remboursé une dette de drogue, l’ont enfermé dans un véhicule avant de se diriger vers Montélimar où il restera séquestré quatre jours.

La brigade de répression du banditisme (BRB) a finalement réussi à localiser le Vénissian et à le libérer le 19 avril. Au même moment, six suspects ont été interpellés autour de Lyon, Marseille et Valence pour "enlèvement et séquestration en bande organisée", précise encore nos confrères.