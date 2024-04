Saint Ju'Trail 2024 : il va falloir avoir du jus (et pas que de raisin)

La 6e édition de la La Saint Ju'Trail, 4e étape du Trail Tour Beaujolais, se court samedi 27 avril, au coeur des vignes.

Saint-Julien, fondé au IXe siècle, est le dernier village de pierres dorées au nord du "Beaujolais des Pierres Dorées". 900 habitants peu ou prou. Des maisons anciennes, une église, une belle couleur ocre, agrémentée de rose et violet, équivalent local du calcaire à entroques jaune.

Claude Bernard, médecin, physiologiste, auteur de l' "Introduction à l’étude de la médecine expérimentale" - considéré comme un classique de la philosophie des sciences - y est né. Dans un tout autre registre, l'ultra-trailer élite François d'Haene y a habité et exploité un domaine viticole.

Pas étonnant qu'un trail soit organisé à Saint-Julien (à un quarantaine de minutes de Lyon, en voiture, pas en courant).

La Saint Ju'Trail, samedi 27 avril, c'est trois formats, une marche nordique et un parcours enfants.

Parcours de la Saint Ju' Trail 2024

> 38 km - 2 100 D+ (nouveau parcours) / Départ 14h00

en solo, duo mixte ou duo féminin

> 18 km - 900 D+ / Départ 15h30

en solo, duo mixte ou duo féminin

> 10 km - 340 D+ / Départ 16h30

> 10 km marche nordique / Départ 16h45

> Parcours enfants / Départ 11h30

De Saint-Julien, lieu de départ et d’arrivée, les coureurs emprunteront les chemins, les sentiers et les bois de Blacé, de Montmelas-Saint-Sorlin, Saint-Cyr le-Chatoux et Vaux-en-Beaujolais. Une belle variété de paysages, entre vignes, et forêts, quelques terrains techniques, de belles bosses et de bonnes descentes.

En bonus : un food truck, une buvette, une garderies pour les enfants de coureurs, une équipe de batucada pour mettre l'ambiance.

Pour les plus impatients, l'organisation indique que "les parcours ne sont dévoilés que le jour de l’épreuve, pour une équité de traitement des participants,

pour le plaisir de la découverte et pour éviter tout repérage susceptible de déranger les différents habitants qui jalonnent le parcours."

Les points de ravitaillement :

> Sur le Tonneau (solo, duo féminin ou mixte), parcours trail de 38km :

o point d’eau au 12km et 770D+

o ravitaillement solide/liquide au 23km et 1500D+

o ravitaillement solide/liquide au 29km et 1850D+

> Sur le Magnum (solo, duo féminin ou mixte), parcours trail de 18km :

o ravitaillement solide et liquide au 9km et 770D+

> Le parcours de 10km et marche nordique (parcours identiques): point d’eau au kilomètre 5.

4e étape du Trail Tour Beaujolais 2024

La Saint Ju'Trail est la quatrième étape du Trail Tour Beaujolais, qui réunit neuf courses pour un challenge de trail sur une saison entière de compétition, au coeur de la région viticole beaujolaise. Au programme, une même région mais des paysages très variés qui couvrent le Haut-Beaujolais jusqu'aux Pierres Dorées sudistes.

Le Mini TTB est la version plus courte et moins exigeante du Trail Tour Beaujolais. Les épreuves proposent des distances entre 11 et 18 km. Le Maxi TTB est la version longue et plus exigeante du Trail Tour Beaujolais. Il est destiné aux coureurs qui recherchent un défi plus important. Les distances proposées dans cette catégorie peuvent varier, elles sont incluent entre 30 et 42km.

Trail Tour Beaujolais 2024

> La TCN by Night - 16 mars (Theizé)

> Trail du Sanglier - 31 mars (Saint-Igny-de-Vers)

> Beaujolais Runners Trail - 14 avril (Fleurie)

> Saint Ju'Trail - 27 avril (Saint-Julien)

> Beaujol'trail Morgon - 19 mai (Morgon)

> UBVT - 8 juin (Perréon)

> La Bel'Montaise - 21 juillet (Belmont-en-Loire)

> Montée de Rochefort (contre-la-montre) - 21 septembre (Beaujeu)

> Trail des Grisemottes - 20 octobre (Quincié-en-beaujolais)

Les coureurs accumulent des points à chaque manche et se lancent dans deux défis distincts, le Challenge Mini TTB et le Challenge Maxi TTB (courtes et longues distances).

Après 500 participants à la TCN by Night (à Theizé), 1 100 coureurs au Beaujolais Runners Trail (Fleurie), 860 coureurs au Trail du Sanglier (St-Igny-de-Vers), la SaintJu'Trail table sur environ 800 coureurs cette année.

Pour s'inscrire à la Saint Ju'Trail 2024, c'est ici.

La Saint Ju'Trail solidaire

Comme à chaque édition, 2€ sur le prix du dossard seront reversés à une association. L'année dernière, 2 000 euros ont pu être offerts aux "P'tits Doudous de Villefranche-sur-Saône", qui a pour but d'améliorer la prise en charge des enfants lors d'une intervention chirurgicale. Cette année, c'est l'association Le Soleil de Capucine, située sur l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, créée par des anciennes lycéennes en 2018, qui vise à améliorer le quotidien des jeunes hospitalisés, qui fera l'objet des dons.

Le Coureur Engagé, trailer et vidéaste amateur - qui partage ses courses officielles et sensibilise par la même occasion à des thématiques, principalement écologiques et sociales - offre un bon aperçu des paysages empruntés lors de la Saint Ju'Trail.