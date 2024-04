Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 26 au 28 avril 

Friperie, festival des terroirs, marché de créateurs... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end.

Soirée Techno & Trance

Pour tous les amateurs de musique techno, ça se passe ce vendredi soir au Soundfactory (9e arr.) de 23 heures à 6 heures du matin pour la Psyrave. L’événement, créé par Pyramiid Production et Dstm Events, vous donne rendez-vous pour une soirée en compagnie des DJ Lethyx, Nekui, Hannibas, Tars, Ely 023, Neun’s et Dirpix. Les places sont disponibles pour 16,99 euros.

Plus d’infos sur le site de l’évènement.

Pour les gourmands

Le HEAT (2e arr.) organise son Festival des Terroirs 2024 pour un week-end gourmand. Au programme, un immense marché avec plus de 40 chefs, 75 producteurs, des food-trucks, un barbecue géant et un Dj set. Le célèbre Mâchon sera accompagné par le championnat du tartare de bœuf et un tournoi de pétanque. C’est tout le week-end, de 11 heures à 18 heures. L’évènement est gratuit.

Fripes, plantes et fleurs chez Trattino

Trattino, dans le 7e arrondissement de Lyon, fête le printemps avec un évènement friperie, plante et fleurs. Ça se passe samedi de 12 heures à 18 heures. Bijoux vintage, vêtements, vente de plantes et de fleurs, mais également ateliers DIY ("do it yourself" ou "faites le vous-même"). Le bar et le restaurant de l’établissement seront ouverts et l’entrée est gratuite !

Plus d’information sur le site de l’évènement.

Le Lyon Bière Festival est de retour

Pour sa 7e édition, le Lyon Bière Festival fait son grand retour au Double Mixte de Villeurbanne ce week-end. Brasseries nationales et internationales, des centaines de stands, des dégustations et des DJ set seront présents tout le week-end, samedi de 12 heures à 23 heures, et dimanche de 12 heures à 19 heures. L’entrée est disponible pour 7 euros.

Plus d’informations sur le site de l’évènement.

Un marché de créateurs à la Croix-Rousse

Rendez-vous à la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon ce dimanche de 10 heures à 19 heures pour l’évènement Place à la sérigraphie. Au programme : marché de créateurs, ateliers, musique et buvette. Une roue de la fortune et d’autres surprises seront également organisées. L’entrée est gratuite.

Plus d’informations sur le site de l’évènement.